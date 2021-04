Palazzo Chigi, stagista multata per violazione del coprifuoco minaccia gli agenti: "Datemi i vostri nomi, vi rovino"

19 aprile 2021 a

Intorno alle 2.30 della notte tra domenica e lunedì è accaduto un episodio curioso in via Leone IV a Roma. Una ragazza di 25 anni è infatti stata vista camminare per strada: una pattuglia di passaggio l’ha immediatamente fermata per chiederle il motivo della sua presenza in violazione del coprifuoco. Una richiesta di autocertificazione che però ha scatenato l’ira della ragazza, che si è da subito mostrata poco collaborativa e addirittura minacciosa: “Lavoro come stagista a Palazzo Chigi. Non sono una pischella qualunque, con me cascate male, state attenti”, ha intimato agli agenti dopo aver fornito i documenti.

“Per le mie competenze sono al di sopra di voi, non potete fare quello che state facendo”, ha dichiarato la 25enne. I poliziotti hanno invece fatto il loro lavoro, procedendo con la multa di 400 euro in quanto la ragazza si trovava in strada a tarda notte senza alcun giustificato motivo. Sanzione che ha fatto ulteriormente indispettire la presunta stagista di Palazzo Chigi, che in quanto tale riteneva un affronto il fatto di essere stata multata.

E allora la 25enne ha continuato con il suo atteggiamento minaccioso: “Datemi i vostri nomi, io vi rovino. Dammi il tuo nome - ha insistito rivolgendosi a uno dei due agenti - hai preso la persona sbagliata, ti faccio perdere il posto di lavoro”. Poi, arresasi alla multa, la ragazza ha chiosato così: “Non mi importa, tanto paga Palazzo Chigi”.

