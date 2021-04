L'Eredità, Marco Eletti massacra i genitori? "Perché ero andato al quiz di Rai 1", ipotesi agghiacciante sull'assassinio

26 aprile 2021 a

“Io e L’Eredità”, è intitolato il resoconto che Marco Eletti aveva fatto sul suo blog riguardo alla partecipazione al quiz show di Rai 1, L'Eredità appunto, condotto da Flavio Insinna. Il 33enne reggiano è stato arrestato con l’accusa di aver assassinato il padre a martellate e di aver tentato di uccidere anche la madre tagliandole i polsi: incredibile, se lo si rivede elegante, sobrio e sorridente davanti a Insinna. Era il 15 gennaio 2019 quando Marco tentava la fortuna a L’Eredità: poi successivamente ha raccontato con leggerezza quella partecipazione, dalla chiamata, al provino, alla puntata.

E, ironia della sorte, pare che proprio per questioni di eredità abbia compiuto il folle gesto: la prima ipotesi che è abbia fatto tutto per motivi economici, riconducibili forse all’utilizzo della casa lasciata in eredità dai nonni paterni. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, il giovane - che tra l’altro è anche uno scrittore di romanzi - continua a negare tutto: agli inquirenti ha raccontato di essere arrivato a casa dei genitori e di averli trovati così. Ovvero il padre senza vita sul divano con il cranio sfondato, la madre in cucina con tagli su braccia e polsi. La donna adesso è in coma farmacologico: le sue condizioni sono gravi, ma i medici contano di salvarle la vita.

Inoltre nel garage si stava sviluppando un incendio: secondo le prime ricostruzioni, il 33enne avrebbe provato a disfarsi di qualcosa. Nella comunità di San Martino in Rio c’è sgomento e incredulità per quanto accaduto: era noto soprattutto il padre del ragazzo, che era in pensione da quando era diventato ipovedente.

