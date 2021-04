L'aria che tira, Matteo Salvini querela la grillina in diretta tv: "Video di Grillo spiati? Questa è matta", la calunnia infamante

27 aprile 2021 a

“Auguro a Beppe Grillo che il figlio sia innocente però dire che la ragazza non è credibile perché ha aspettato qualche giorno per denunciare lo stupro me lo sarei risparmiato”. Così Matteo Salvini ha espresso la sua opinione su uno scottante tema di attualità che riguarda Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale insieme ad altri tre amici. Ospite di Myrta Merlino nel salotto de L’aria che tira, il segretario della Lega ha dichiarato di aver visto il video del garante del Movimento 5 Stelle: “Non ha fatto un gran servizio al figlio e ha mancato di rispetto a milioni di donne italiane”.

Incredibilmente la vicenda ha riguardato da vicino anche lo stesso Salvini, che è stato accusato dalla sottosegretaria Anna Macina - ovviamente proveniente dall’orbita grillina - di aver visto certi video dell’inchiesta sul figlio dell’ex comico, che gli sarebbero stati girati illegalmente da Giulia Bongiorno. La quale, ricordiamo, è l’avvocato della ragazza che ha denunciato il presunto stupro. “Ma figurati se con il lavoro che ho da fare vado a intrufolarmi nei processi altri guardando i video del figlio di Grillo”, ha dichiarato un Salvini visibilmente infastidito.

La sottosegretaria alla Giustizia riceverà una querela da parte del leader leghista: “Solo pensarlo è una roba da matti. Come può pensare questa signora che io vada a vedere video dal buco della serratura? Assolutamente no, la querelo. Già ho il mio processo e rischio la galera, ma le pare che vado a chiedere alla Bongiorno di vedere i video del figlio di Grillo. Tra l’altro per quanto è seria lei, mai mi avrebbe fatto vedere cose del genere”.

