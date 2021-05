Rai, rissa tra due giornalisti nella redazione sportiva: scazzottata per il condizionatore

01 maggio 2021 a

Rissa a Rai Sport tra due giornalisti. Il primo giornalista coinvolto (58 anni) segue la boxe, il secondo (52 anni) il calcio. I due si trovavano nella redazione di Saxa Rubra e dopo aver discusso animatamente, sono passati alle vie di fatto. La lite è così degenerata con delle botte e uno dei due è finito anche in ospedale con sette giorni di prognosi. Sui motivi dell'incidente sta ora indagando la polizia. Secondo le prime ricostruzioni i pugni sarebbero partiti dopo una discussione sul funzionamento del condizionatore. Secondo alcune fonti il giornalista ricoverato in ospedale avrebbe l'intenzione di denunciare il suo collega per lesioni personali.

Fra i primi a intervenire proprio gli agenti che hanno il loro ufficio nello palazzo di Saxa Rubra. I poliziotti hanno soccorso il giornalista ferito che aveva perso molto sangue e che è stato poi trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. L’uomo, che da tempo si occupa di calcio, è rimasto ferito al volto ed è stato medicato in ospedale nel pomeriggio di venerdì 30 aprile con il sospetto, poi escluso, del naso fratturato per i colpi ricevuti dal collega.

Rai Sport è un canale televisivo tematico italiano edito dalla Rai e curato dalla testata omonima. È stato il primo canale Rai a trasmettere in formato panoramico 16:9, ed anche il primo ad essere totalmente convertito a tale formato. Rai Sport iniziò le sue trasmissioni il 1º febbraio 1999 come Rai Sport Satellite. Questo nome fa riferimento al fatto che il canale trasmetteva solo via satellite, in chiaro su tutte le relative piattaforme. Il 18 ottobre 2020 hanno iniziato a circolare presunte voci su una probabile chiusura del canale (non della testata), secondo quanto illustrato nel piano di riorganizzazione presentato dall’ad Fabrizio Salini al CdA Rai. Pochi giorni dopo Salini ha smentito tali voci, sostenendo di non avere intenzione di chiuderlo ma, al contrario, di migliorarne la programmazione.

