Migranti, "viaggia con noi, è sicuro". Gli annunci degli scafisti per le traversate: "Tanto poi arrivano i soccorsi"

03 maggio 2021 a

a

a

Gli annunci corrono su Facebook: "Chiunque sia pronto, viaggi in Italia garantiti cento per cento con Haj Abdo Abdou. Viaggi verso il salvataggio". E ancora: "Chiamami, mandami un messaggio whatsapp". I trafficanti di esseri umani ormai fanno tutto senza nascondersi e organizzano le partenze - costo della traversata 5mila denari libici, 900 euro - con tanto di numeri di telefono e informazioni. E la garanzia che chi parte sarà raggiunto dalle navi dei soccorsi.

"I migranti? Vi devo ricordare una cosa". Conte in riunione con Letta e Bettini. Frase rubata e sconcerto Pd: disastro

Secondo quanto riporta il Giornale ci sono persino gli screenshot che riportano il tragitto della Sea Watch 4 di fronte a Tripoli. La nave della Ong tedesca ha 455 migranti a bordo. Gli scafisti-tour operator pensano così di attirare gente che vuole partire per raggiungere l'Italia e l'Europa. "Scegli me, viaggia con me", scrive qualcuno. "Noi garantiamo sicurezza". "Per chi avesse bisogno di un visto per entrare in Libia", scrive Mona, una donna che si è messa in affari nel settore, "mi contatti in privato".

“Quanti sbarchi in poche ore”. Salvini, l'emergenza nascosta del Primo Maggio: “Ho scritto a Draghi”

Insomma, ormai i trafficanti di esseri umani operano alla luce del sole con la complicità delle Ong che si piazzano di fronte alle coste libichie in attesa delle partenze, si legge ancora sul Giornale. E infatti a Lampedusa nel weekend sono arrivati oltre 700 migranti. Evidentemente le norme anti-covid non valgono per i clandestini. E gli scafisti lo sanno. "Dio è grande, il nostro fratello è arrivato a Lampedusa", scrive un trafficante di esseri umani scatenando tutta una serie di commenti. Nonché il desiderio di provare la traversata: "Partirò anche io", annuncia un libico. "In Italia avremo una vita migliore", si legge ancora. Pensano che con meno di mille euro si possa cambiare la vita. Ma spesso, troppo spesso si trova solo la morte in mare.

Retroscena, immigrazione: la richiesta di Enrico Letta a Draghi. Altro sfregio alla Lega, il Pd vuole far saltare il governo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.