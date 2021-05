Confapi Sanità, Rocca eletto presidente, nella giunta entra Giampaolo Angelucci

07 maggio 2021 a

Francesco Rocca è stato eletto presidente di Confapi Sanità, l’unione di categoria di Confapi che rappresenta le imprese del settore sanità e servizi alla persona. Nella riunione del Consiglio nazionale di categoria sono stati eletti anche i nuovi membri della giunta Giampaolo Angelucci, Carlo Trivelli, Candida Tucci e Lino Bruni, che affiancheranno, insieme al confermato vicepresidente vicario Michele Colaci e al segretario della categoria Alessandro Ridolfi, il nuovo presidente.

Avvocato, da sempre impegnato nel mondo del volontariato, Rocca è alla guida della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. “La sanità privata è una risorsa preziosa e imprescindibile per la sanità nazionale. L’universalità del nostro servizio sanitario assicura la gratuità delle cure ai cittadini che possono liberamente scegliere tra strutture pubbliche e private in convenzione. Allo stesso tempo possono anche rivolgersi a strutture private che offrono i propri servizi in regime di solvenza. Centinaia di strutture, in tutte le discipline, offrono ogni giorno servizi di altissima specializzazione nell’unico intento di soddisfare il bisogno di salute dei cittadini. Non c’è competizione con il servizio pubblico, che è e rimarrà una risorsa insostituibile del nostro welfare. Al contrario, c’è uno sforzo continuo di colmare l’offerta sanitaria in un modo diversamente organizzato e nel rispetto dei costi di gestione. Lo sforzo è di migliorarci ogni giorno sempre di più nel rispetto dei cittadini utenti e, se mi è permesso, degli imprenditori che responsabilmente operano in tale settore”, ha commentato Francesco Rocca, subito dopo la sua elezione.

“Confapi Sanità trova in Francesco Rocca una guida autorevole e di riconosciuta esperienza, che saprà essere il solido punto di riferimento di un settore centrale nel sistema produttivo italiano anche nei prossimi anni. Sono particolarmente felice perché la giornata di oggi segna anche una tappa strategica per Confapi Sanità e di tutto il sistema della Confederazione, con l’ingresso di un prestigioso e solido gruppo del settore, il Gruppo Angelucci, che saprà giocare un ruolo da protagonista qual è nel mondo della sanità”, così invece il presidente di Confapi Maurizio Casasco.

