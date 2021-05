Coronavirus, bollettino del nove maggio: 8.292 nuovi casi e 139 decessi nelle ultime 24 ore

09 maggio 2021 a

a

a

Sono 8.292 i nuovi casi di Coronavirus oggi domenica 9 maggio in Italia (ieri 10.176) a fronte di 226.006 tamponi effettuati, su un totale di 61.097.024 da inizio emergenza. Lo rivelano i dati del bollettino del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 139 i decessi (ieri 244), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 122.833.

Giù morti e ricoveri, nuovo record di vaccini nelle ultime 24 ore: riaperture e coprifuoco, cosa aspettano?

Con quelli di oggi diventano 4.111.210 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 383.854 (-6.266), 366.242 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 15.420, di cui 2.192 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 3.604.523 con un incremento di 14.416 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (1.326), seguita da Campania (1.233), Lazio (788), Emilia-Romagna (650) e Puglia (646).

Tasso di positività sotto al 4% per il terzo giorno di fila, giù anche ricoveri e terapie intensive: l'ultimo bollettino sui contagi

Intanto da domani alcune regioni tornano a cambiare colore e resta al centro del dibattito il green pass il cosiddetto passaporto vaccinale che consentirà gli spostamenti non solo all'estero ma anche fra regioni di colore diverso. E si avvicina anche il giorno decisivo per il coprifuoco: da metà maggio l'orario potrebbe essere esteso alle 24, a seconda dell'evoluzione della curva epidemica e del volume delle vaccinazioni. La linea è quella spiegata del premier Draghi: "Potrebbero esserci nuove aperture - ha avvertito il presidente del Consiglio -, ma dobbiamo essere graduali calcolando bene il rischio e usando la testa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.