"Momy", il primo evento digitale dedicato al mondo della maternità e alla genitorialità moderna

Tre giorni di appuntamenti, l'iniziativa di My Events e My Events Digital

My Events e My Digital Events presentano Momy, il primo evento digitale dedicato al mondo della maternità e della genitorialità moderna, che si terrà dal 20 al 22 maggio: 3 giorni ricchi di appuntamenti online per parlare di tutto ciò che riguarda la vita delle mamme, e non solo, senza filtri o tabù.

"Momy è un nuovo format aperto ad una comunicazione a 360° sul meraviglioso mondo della maternità che però tratteremo senza dimenticare tutti quegli aspetti - anche di difficoltà e disagio - che spesso la accompagnano", dichiara Valentina Contato, partner di My Events e CEO My Events Digital. "Vogliamo infatti raccontare in maniera diretta storie o esperienze attraverso le voci di persone, aziende o professionisti che possano ispirare le mamme di oggi e quelle del domani. Senza dimenticarci i papà…”

Il calendario di Momy, per coinvolgere un pubblico ampio in maniera flessibile, dinamica e crossmediale, si svilupperà su diverse piattaforme digitali che renderanno ancora più semplice ed immediata la partecipazione. Tra queste: Instagram, Facebook e ClubHouse attraverso dirette, streaming o room visibili a tutti.

No filter session, educational chat e lifestyle tip sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell'evento da importanti ospiti ed esperti. Tra questi, su ClubHouse la giornalista Margherita Zanatta intervisterà la dottoressa Alessandra Cecchini, medico chirurgo specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, sulla chirurgia intima post parto. Andrea & Michele saranno invece protagonisti di una diretta Instagram dedicata ai papà moderni, molto lontani da quelli della generazione precedente. Ci saranno poi lezioni di mindful eating con Laura Brioschi, l’influencer più famosa del body positive, e un papà influencer molto speciale spiegherà come parlare di diversity ai bambini.

Non mancheranno poi rubriche lifestyle come yoga mamma e bambina con Federica Fontana, tips per ritagliarsi almeno 30 minuti di ME time e molti altri consigli di esperte e professioniste.

Momy si chiuderà con 3 webinar aperti a tutti.

Due webinar saranno a cura di Nostrofiglio, brand punto di riferimento nel mondo del parenting, leader sul web e sui social, che insieme ai suoi esperti tratterà temi importanti come “Allattamento: una coccola per mamma e bambino” (ore 17:00) e “Non chiamiamoli capricci” (ore 18:30), con la partecipazione di mamme influencer Cecilia Capriotti, Laura Brioschi per citarne alcune ma anche un papà influencer: Andrea Antonio Fossati.

Mentre in collaborazione con 16 anni e Incinta Italia, il docu-reality di MTV sulle giovani mamme giunto all’ottava edizione e in onda tutti i giovedì alle 22.00 (canale Sky 130 e in streaming su NOW) con le nuove storie, parleremo di GIOVANI MAMME OGGI con Cecilia Padula, Senior Director Entertainment di ViacomCBS Italia, Katia Pedrotti, la Dottoressa Alessandra Cecchini… e altri ospiti.

