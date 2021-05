Coronavirus, crollano i contagi? E l'Italia riparte in zona bianca: ecco cosa cambia e da quando

20 maggio 2021 a

Crollano i contagi da coronavirus e secondo le stime del Ministero della Salute a metà giugno l’Italia potrebbe essere in prevalenza bianca. Insomma, salvo improbabili nuove impennate da varianti la maggior parte del nostro Paese potrebbe presto tingersi di bianco con tutte le attività aperte e senza il coprifuoco. Resterebbero dunque solo l'obbligo delle mascherine e il distanziamento. La zona bianca si può applicare infatti se per tre settimane consecutive si rileva un rischio basso (scenario di tipo 1) e un’incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti. E sulla base dei nuovi parametri, riporta il Corriere, c'è già un calendario che indica le date per la riapertura praticamente totale. L’ordinanza viene firmata il venerdì e le nuove misure scattano dal lunedì successivo.

1 giugno - Secondo il decreto in vigore dal 18 maggio dal 1 giugno sono in fascia bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Per questa settimana e solo per questa l’ingresso nella fascia di minor rischio sarà da martedì, ma non è detto che si decida di anticiparlo al lunedì.

7 giugno - Si aggiungeranno al Friuli, Molise e Sardegna anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Il 4 giugno saranno analizzati i dati del monitoraggio e da quel momento ogni settimana potranno esserci nuovi ingressi.

14 giugno - Le regioni che nel monitoraggio del 28 maggio avranno un’incidenza di 50 casi per centomila, il 14 giugno potranno andare in zona bianca. Come Lombardia e Lazio che al momento sono tra i 70 e i 90 casi e mostrano una curva in discesa. Andrà sicuramente verso la libertà l’Umbria che nell’ultimo monitoraggio del 14 maggio aveva 75 casi.

Le regioni a rischio - Restano in forse alcune regioni dove si registra ancora un alto numero di contagi. Come la Campania (146 casi per 100mila), la Valle d’Aosta (156) e la Puglia (117). Molto dipenderà anche dalla campagna vaccinale.

