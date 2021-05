Ciro Grillo, nelle chat spunta la droga: "Festa con un grammo, come un maiale"

21 maggio 2021 a

a

a

Dalle chat di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, tutti accusati di stupro di gruppo dalla Procura di Tempio Pausania, emerge anche il consumo di droghe. Ora infatti si cerca di fare chiarezza su quel "1 grammo", che spunta nei messaggi. "Oggi se vedemo, stecca canne del perlausen preso weed ma poi di nuovo scitto fumato come un maiale con gli altri chiamo lo spacciatore di Porto Cervo", si legge ancora. Queste frasi, rivela La Stampa, sono saltate fuori dai telefoni sequestrati a Ciro Grillo, figlio di Beppe, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria.

"Abbiamo fatto un casino con quella tr***, poveraccia". Ciro Grillo & Co, come la mettiamo? Dalle chat, una spaventosa bomba

Gli inquirenti, dopo aver sequestrato gli smartphone degli inquisiti, a caccia di messaggi per ricostruire quella folle notte a casa Grillo, hanno approfondito anche la questione degli stupefacenti. In una lunga conversazione fra Edoardo Capitta e l'amico Luca risalente al pomeriggio del 14 luglio, quindi poche ora prima della sospetta violenza, vi sono riferimenti alla programmazione delle ferie: "Non ci vediamo fino al 29 (intende luglio 2019, ndr)", dice Capitta all'amico, "torniamo: canna, 1 grammi per festeggiare".

"Aberrante, manettaro". "Lo hai letto su Topolino?": rissa in tv, Ilaria D'Amico asfalta Gaetano Pedullà | Video

Poi un altro scambio su WhatsApp il primo di agosto fra Ciro Grillo e Capitta: "Sono a Genova bro (abbreviazione dell'inglese "brother", fratello, ndr). Oggi se vedemo, yes, stecca canne del perlausen chiamo il plug (termine usato per indicare in gergo lo spacciatore) di Porto Cervo e in due minuti arriva ahahaha preso weed (erba, ndr), ma poi di nuovo scitto (si fa sempre riferimento a tipologie di droga, ndr)". E ancora, nei giorni successivi: "Fumato come un maiale con gli altri", scrive Ciro. E Capitta: "Era buona la weed?". Grillo jr: "Nulla di che", mentre in un altro frangente dice: "Botta gigante ieri".

Da altri messaggi finiti agli atti emergono altre feste da organizzare con l'obiettivo di quel "3 vs 1" come il 17 luglio. Anche le due ragazze avevano fatto riferimento alla volontà, da parte del gruppetto di consumare droga e al fatto che stessero cercando quelle "avanzate".

"3 vs 1, quando si rifà?". E spunta anche il "cameraman": caso Ciro Grillo, quelle frasi terrificanti tra gli amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.