Giulia Di Sabatino, "caduta" dal ponte e morta a 19 anni: spuntano le foto hard, una terrificante svolta

Nei dispositivi di Francesco Giuseppe Totaro sono stati trovati 42mila immagini e 2mila video di rapporti sessuali, tutti con Giulia Di Sabatino. Questi file hard c'entrano qualcosa con il suicidio (omicidio, per la sua famiglia) della ragazza precipitata da un ponte a 19 anni? Si proverà a trovare la verità a Teramo, durante il processo che vede imputato per induzione alla prostituzione minorile e pornografia minorile il 30enne di Giulianova Totaro, per gli amici Peppe. Rivela Il Messaggero che gli investigatori hanno ritrovato oltre 134mila file che aveva cancellato.

Giulia fu trovata morta a settembre del 2015 sotto il cavalcavia dell'A14 all'altezza di Tortoreto. Partì un'inchiesta per la quale lo stesso Totaro fu indagato insieme ad altri due per istigazione al suicidio, con le loro posizioni poi archiviate. Ma la famiglia della ragazza, parte civile nel processo, sarebbe pronta a chiedere una riapertura del caso. Le amiche di Giulia e sua cugina ieri 20 maggio hanno raccontato in Tribunale il rapporto con l'imputato e le sue continue e pressanti richieste di fotografie di loro nude". La nostra è stata un'amicizia complessa ha raccontato F. 26 anni -. Io gli volevo bene e lui ne voleva a me. Peppe, però, aveva una natura disturbata che ogni tanto veniva fuori e per questo poi ho voluto chiudere con lui".

"Facevamo giochi erotici, non avevamo rapporti completi. Io ero sempre consenziente", racconta la ragazza che all'epoca era minorenne. E poi c'erano i soldi. "Me lo disse lei che per un rapporto sessuale Totaro le aveva dato mille euro". "Una volta pure a me ha offerto del denaro per delle foto mie che gli avrei dovuto mandare, ma non l'ho fatto perché io di lui non mi fidavo". Eppure a tutte le ragazze Totaro aveva mandato via whatsapp le foto hard delle altre per vantarsi. E a tutte faceva con insistenza la stessa richiesta: fotografarsi nude o avere rapporti insieme a lui e ad altre. In cambio dava soldi e regali.

