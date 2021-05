Coronavirus, bollettino 22 maggio: contagi e morti, dati sempre migliori. Quasi 30 milioni di vaccini

22 maggio 2021 a

Continua a migliorare costantemente la situazione epidemiologica dell’Italia. E lo si nota anche dal fatto che gli argomenti di discussione stanno repentinamente cambiando: adesso si parla soprattutto di vaccino in vacanza e green pass, segno che le cose stanno realmente migliorando, anche grazie all’avvento dell’estate che aveva rappresentato un periodo di tregua anche l’anno scorso. Il bollettino di oggi, 22 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.717 contagiati, 12.633 guariti e 125 morti.

I tamponi analizzati sono 286.603 con il tasso di positività rilevato all’1,6 per cento (-0,3). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione si sta abbassando sempre di più: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -437 (9.488 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -39 (1.430) a fronte di 64 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 283.744, i deceduti hanno invece raggiunto quota 125.153. Nel frattempo prosegue con buoni ritmi la campagna di vaccinazione, che sta rappresentando la vera svolta nel miglioramento della situazione epidemiologica nazionale.

L’Italia è ormai prossima a tagliare il traguardo delle 30 milioni di dosi somministrate: nel bollettino sono 29.969.854 quelle conteggiate in totale. Inoltre il monitoraggio dei dati avvenuto ieri in cabina di regia ha confermato i progressi epidemiologici: l’indice Rt nazionale è sceso a 0,78. Alla luce di ciò il ministro Roberto Speranza ha annunciato che l’Italia sarà tutta in zona gialla.

