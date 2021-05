Mottarone, tragedia in funivia sul lago Maggiore: crolla la cabina, 9 morti e due bambini gravissimi

23 maggio 2021 a

Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, sul lago Maggiore nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una cabina con a bordo 11 passeggeri è caduta nel vuoto da uno dei punti più alti della linea, schiantandosi al suolo tra gli alberi: 9 le persone morte, due bambini sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale a Torino con le eliambulanze, entrambi in codice rosso. L'incidente, secondo le primissime ricostruzioni, sarebbe stato causato dal cedimento di una fune nella parte più alta del tragitto: partendo dal lago Maggiore, arriva fino a 1.491 metri d'altitudine in una "corsa" di 20 minuti.



La funivia era rientrata in funzione a fine aprile, dopo la chiusura dovuta al lockdown. Nel 2014 era stata momentaneamente chiusa per una revisione generale, implicando una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell'apparato elettronico e dei trasformatori. Era tornata in piena attività due anni dopo, con una nuova inauguarazione il 13 agosto del 2016.

