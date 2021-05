Coronavirus, bollettino 23 maggio: in calo contagi e ricoveri. Il dato sulle vittime è il più basso del 2021

23 maggio 2021 a

a

a

Il bollettino sui dati Covid in Italia diventa sempre più confortante con contagi e decessi in costante discesa. I positivi nelle ultime 24 ore sono stati 3.995 a fronte dei 4.717 di ieri. Si tratta del secondo giorno di fila con i contagi sotto quota 5 mila. Le vittime registrate invece sono 72 (ieri 125). Un numero basso rispetto al passato e soprattutto il dato più basso del 2021. In lieve aumento solo il tasso di positività, che passa dall’1,6 per cento di ieri al 2,2 di oggi. Ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 2 sono risultati positivi.

Vaccini, seconda dose mentre sei in vacanza? L'ipotesi sul tavolo; chi rischia di vedersi "saltare" le ferie

Per di più, ci sono sei Regioni con zero lutti: si tratta di Marche, Sardegna, Provincia di Trento, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Mentre il maggior numero di persone che hanno perso la vita è in Puglia (+20). Prosegue anche l’alleggerimento del carico sul sistema sanitario nazionale. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono diminuiti di 327 unità, portando il totale dei ricoverati a 9.161. In terapia intensiva, invece, i posti letto sono diminuiti di 20 unità, portando il totale dei malati più gravi a 1.410.

"Il virus non è ancora clinicamente morto". Piano con le feste, cosa sa Antonella Viola: come e perché il Covid "ci fregherà di nuovo"

Prosegue spedita la campagna vaccinale, gestita e supervisionata a livello nazionale dal generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato commissario straordinario all’Emergenza dopo Domenico Arcuri. Nello specifico, le dosi di vaccino somministrate sono oltre 30,6 milioni. Mentre i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 10 milioni.

"La nuova epidemia si chiama Fungo nero". Dipende dai farmaci usati per il Covid: un terrificante "effetto collaterale"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.