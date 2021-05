Denise Pipitone, a Quarto grado le rivelazioni dell'ex pm Angioni sulla sensitiva dei servizi segreti: Nuzzi sotto choc

29 maggio 2021 a

Spunta anche una sensitiva dei servizi segreti nel caso di Denise Pipitone durante la puntata di Quarto grado andata in onda il 28 maggio su Rete 4. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi si occupa da tempo della bambina scomparsa a Mazara Del Vallo nel settembre del 2004. Ospite in studio c'è la dottoressa Maria Angioni, l’ex pm che ha lavorato ampiamente sul caso durante la prima fase delle indagini sulla piccola,

Nuzzi chiede subito alla Angioini se è vera una delle tante voci che girano attorno alla vicenda: “Ho letto che è ricorsa a delle sensitive è corretto?”. “No, le sensitive venivano da noi e una era dipendete del ministero dell’Interno” , ribatte la ex pm. “Ma erano dei depistaggi?”, insisste il conduttore. “Io mi attengo ai fatti, arrivavano dei sensitivi a casa della famiglia. D’altra parte, è anche comprensibile però io avevo fatto degli accertamenti anche per capire chi fossero veramente. Una delle varie sensitive era dipendente del ministero", spiega quindi la Angioini. Quindi Nuzzi ha un sospetto: “Faceva parte di qualche agenzia di sicurezza?".

L’Angioni sospira e risponde: “Le ho già dato la risposta, poi naturalmente si è pensato che facesse parte dei servizi segreti civili". “Aveva un cognome particolare questa signora?” , la incalza il conduttore. “Non mi ricordo più i nomi, erano diverse le sensitive, pullulavano. C’erano anche queste oltre le tante persone. Io rispetto anche i sensitivi che spesso danno una mano nelle indagini". Lo sgomento di Nuzzi è palpabile: “Lei mi sta dicendo da sostituto procuratore che le sensitive possono essere utili?”. La Angioini cerca di rspiegarsi meglio: “No, non darei mani l’incarico ad una sensitiva, circolavano delle sensitive ma non posso dire neanche niente contro queste persone, non è questo il contesto”. Gli ospiti in studio sono agghiacciati da quanto affermato dall’ex pm.

