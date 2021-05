Coronavirus, bollettino 30 maggio: crolla il numero di morti e corre il vaccino. Quanti italiani sono stati già immunizzati

30 maggio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua ad essere abbondantemente sotto controllo, oltre che in costante miglioramento. I reparti Covid si stanno svuotando giorno dopo giorno, così come si sta abbassando la mortalità grazie all’avanzamento della campagna di vaccinazione combinato alle condizioni climatiche più favorevoli, come già era avvenuto lo scorso anno. Il bollettino di oggi, domenica 30 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.949 contagiati, 6.574 guariti e 44 morti su 164.495 tamponi analizzati, con il tasso di positività all’1,8 per cento (+0,4 rispetto ieri).

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a diminuire: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -209 (8.591 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -34 (1.061) a fronte di soli 27 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 238.296, dei quali oltre 230mila sono asintomatici o comunque in isolamento domiciliare non necessitando di cure ospedaliere: i decessi sono invece arrivati a quota 126.046.

Nel frattempo prosegue con ottimi ritmi la campagna di vaccinazione, che finora ha prodotto undici milioni e mezzo di italiani immunizzati. In totale a oggi sono 34.073.292 le dosi somministrate: ieri è stato registrato il record giornaliero di inoculazioni, ben 570.950 nell’arco di 24 ore, con buona pace dei - pochi, per la verità - detrattori del generale Figliuolo, il cui piano di vaccinazione si sta rivelando vincente.

