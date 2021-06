Funivia Stresa Mottarone, "perché il cavo si è spezzato". L'inquietante ipotesi al vaglio della Procura

02 giugno 2021 a

Potrebbe essere stato l'uso massiccio e scriteriato dei cosiddetti "forchettoni" durante la corsa della funivia di Stresa Mottarone ad avere scaricato una tensione eccessiva sulla fune e, quindi, la rottura all'altezza dell'attacco del carrello. Su questa ipotesi - un fra le altre - stanno lavorando i consulenti della Procura di Verbania che devono fare luce sulle cause dell'incidente che il 23 maggio ha provocato la morte di 14 persone. Gli accertamenti tecnici sono complicati e ancora di più per l'accesso all'interno della cabina, che è ancora sul posto e che potrà essere rimossa solo con una serie di accorgimenti.

I "forchettoni" sono dei ceppi che si applicano al freno di emergenza in modo da non interrompere la corsa dell'impianto. Durante l'orario di servizio devono essere tolti ma il 23 maggio sono stati lasciati sulla cabina 3. Le indagini hanno appurato che questo espediente, non consentito, era stato usato diverso volte nel corso del mese normale e forse anche in precedenza.

Addirittura ci sono dei video che mostrano che il forchettone usato sulla funivia del Mottarone era già stato utilizzato nel 2014. Secondo quanto ha riportato l'emittente tedesca Zdf, che nel programma Frontal 21 mostrerà le immagini girate da un videoamatore svizzero, Michael Meier, l'appassionato di funivie ha filmato la funivia del Mottarone in tre diverse occasioni: nel 2014, nel 2016 e nel 2018. Dopo l'incidente avvenuto 10 giorni fa, Meier ha riesaminato foto e video e ha scoperto la presenza del dispositivo in grado di disattivare il freno. "Ho notato che questi forchettoni si vedono già in queste foto. Nel 2014 questi forchettoni già usati con le persone in cabina", ha detto Meier alla Zdf. Le immagini, evidenzia l'emittente, sono a disposizione anche degli investigatori italiani.

