Denise Pipitone, l'avvocato Frazzitta a La vita in diretta: "Sette persone sanno tutto"

"Ci sono 7 persone che sanno tutto": si torna a parlare del caso Denise Pipitone a La Vita in Diretta su Rai 1 e tra gli ospiti c'è anche Giacomo Frazzitta, il legale della bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Commentando gli ultimi sviluppi sulle indagini, riaperte dopo ben 17 anni, l'avvocato ha detto: "Noi siamo convinti che ci sia un numero di persone che è a conoscenza di questo fatto e non parla. È inconcepibile, il reato di favoreggiamento è prescritto dal 2004".

Entrando nel dettaglio, poi, Frazzitta ha spiegato al conduttore Alberto Matano quale sia il suo sospetto: "Pensiamo che siano sette le persone che sono a conoscenza dei fatti, ci siamo resi conto che le persone sono aumentate. Perché stare zitti, se possono aiutare senza avere conseguenze?". In un secondo momento, poi, il presentatore ha chiesto al legale come si è arrivati a sapere che sono aumentate le persone a conoscenza dei fatti. Ma lui non ha voluto dire di più: "Questo non lo racconto".

Nonostante questo, però, l'avvocato ha voluto ringraziare l'attenzione dei media su questo caso: "La sensibilizzazione dei media sul cold case è importante. Noi cerchiamo Denise Pipitone, non cerchiamo colpevoli. L'indagine giornalistica è diversa da quella della Procura. Ma grazie a questa finestra qualcosa si è mosso e noi vi dobbiamo ringraziare". Del caso si continuerà a parlare questa sera a Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli su Rai 3.

