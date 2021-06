Vaccino, le scelte del Cts dopo la morte di Camilla: rivoluzionata la campagna. Il silenzio di Roberto Speranza

11 giugno 2021 a

AstraZeneca verrà utilizzato soltanto sugli over 60, per le prime e seconde dosi degli under si farà riferimento soltanto ai vaccini mRna, ovvero Pfizer e Moderna. La comunicazione ufficiale è arrivata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, presente al fianco di Roberto Speranza nella conferenza stampa organizzata dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico, dal quale è arrivato l’indicazione - si spera definitiva - sul da farsi con AstraZeneca.

Si tratta di una scelta fatta per minimizzare i rischi: chi ha meno di 60 anni e ha avuto la prima dose di AstraZeneca, farà il richiamo con un vaccino a mRna. “C’è la sostenibilità logistica per fare ciò - ha dichiarato il generale Figliuolo - questo cambiamento avrà un impatto minimo sul piano, che sono sicuro riusciremo a mitigare tra luglio e agosto. La campagna di vaccinazione sta procedendo secondo i piani, siamo arrivati a oltre 40 milioni e 700mila somministrazioni, con circa il 49 per cento dei cittadini italiani che sono stati raggiunti dalla prima dose”.

Il ministro Speranza si è invece limitato ad annunciare che “siamo sulla strada giusta” anche all’effetto di una campagna di vaccinazione che sta proseguendo “in maniera molto positiva” e ha reso noto che da lunedì diverse Regioni saranno in zona bianca: “Dopo la conferenza tornerò al ministero e firmerò una nuova ordinanza che ritengo importante perché porta in zona bianca una larga parte del nostro paese. Credo che si tratti di un segnale incoraggiante”. Da lunedì 14 giugno saranno “bianche” Emilia Romagna, Lazio Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento.

Insomma, sulla morte di Camilla Canepa nemmeno un parola, da parte del ministro che per questa vicenda è sotto accusa. Il governo, ha aggiunto Speranza, "tradurrà in modo perentorio e non solo come raccomandazioni le indicazioni del Cts sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca". Un silenzio, quello del ministro, che pesa come un macigno.

