Piacenza, incidente sul lavoro: a 26 anni impigliata nel macchinario agricolo, gravissima

Una ragazza di 26 anni è rimasta gravemente ferita in un'azienda agricola nel comune di Calendasco, in località Boscone Cusani, in provincia di Piacenza. Era al lavoro in un campo e pare stesse attingendo acqua da irrigazione da un pozzo attraverso una pompa quando, rimasta impigliata per i capelli nel meccanismo, ha battuto violentemente la testa. Soccorsa dal 118, è stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale di Parma. La prognosi è riservata.

Per cause da accertare, intorno alle 8, la ragazza è rimasta impigliata per i capelli ad un cardano, strumento utilizzato per la trasmissione meccanica, in questo caso utilizzata per attivare le operazioni di irrigazione. Gli uomini del 118 di Castel San Giovanni hanno prestato le prime cure sul posto dove è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco, dopodiché la giovane è stata trasportata in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma dove sarà ricoverata nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono molto serie. Sul posto per gli accertamenti i carabinieri.

Un altro incidente sul lavoro si è verificato sempre in mattinata, oggi lunedì 14 giugno, a Palermo: una architetto della Soprintendenza, durante un sopralluogo, è finita dentro una voragine di 10 metri nel cantiere dello Iacp dove si stanno realizzando 15 case popolari. La donna è stata soccorsa e recuperata dai pompieri, poi affidata alle cure del 118. Quindi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Civico. Nella caduta si sarebbe provocata diverse fratture ed escoriazioni. Qualche tempo fa a Prato fece clamore la morte dell'operaia Luana D'Orazio rimasta impigliata con i capelli anche lei in un macchinario di lavoro.

