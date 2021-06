"Ecco la foto di Denise Pipitone e sua figlia". Dopo la bomba dell'ex pm, uno scoop clamoroso: lo scatto è impressionante

14 giugno 2021 a

Dopo le rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni a Storie Italiane, dalla Rai arriva un altro scoop sul caso di Denise Pipitone, la bambina rapita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Milo Infante a Ore 14 ha mostrato la foto della presunta Denise con la figlia: i volti ovviamente sono nascosti per motivi di privacy, ma il conduttore ha assicurato che la piccola è molto somigliante alla figlia di Piera Maggio al momento della sua scomparsa.

Ovviamente questo non vuol dire nulla, però riaccende le speranze di trovare Denise ancora in vita. “Non possiamo mostrarvi i volti di questa famiglia - ha spiegato Infante - questa a destra secondo la fonte mia e di Frazzitta (il legale di Piera Maggio, ndr) sarebbe proprio Denise. Abbiamo fatto degli accertamenti per capire chi c’è dietro alle segnalazioni che ci sono arrivate. Abbiamo verificato la foto che ci ha dato una fonte, che è arrivata in procura grazie alla segnalazione di un magistrato. Vi assicuro che la bambina è molto somigliante”.

Il magistrato a cui si fa riferimento è Maria Angioni, che poco prima a Storie Italiane aveva reso delle dichiarazioni importanti: “La mia idea è che Denise sia viva e sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori o con alcuni componenti che hanno avuto legami con i rapitori. Io sono sicura che sia viva, nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di foto e documenti che mi danno la personale certezza che sia viva, ha una famiglia e anche una figlia. Prima era una probabilità, ma ormai ho la personale certezza che sia così”.

