Funivia Stresa Mottarone, il terrificante video mai visto prima: incidente ripreso dalle telecamere dell'impianto

16 giugno 2021 a

a

a

A distanza di oltre 20 giorni dal giorno della strage, emerge il video, tragico, terrificante della Funivia Stresa-Mottarone, le immagini che immortalano il momento in cui il cavo si spezza, la funivia schizza all'indietro per poi sfracellarsi al suolo. Immagini terribili, diffuse dal Tg3, sconsigliate a un pubblico sensibile. Nelle immagini si vede la cabina numero 3 avvicinarsi lentamente al Mottarone, la stazione d'arrivo. A bordo 15 persone tra cui il piccolo Eitan, il bambino unico sopravvissuto, il padre e due donne. Si vedono le facce dei passeggeri, gioiose. E poi terrorizzate: proprio a pochi centimetri dall'arrivo ecco il cavo che si spezza, la cabina che si impenna e mostra la pancia. Tutti all'interno cadono a terra. La cabina poi scivola via sempre più veloce, fino a cadere nel vuoto e schiantarsi a terra. L'ultima parte, lo schianto, non si vede poiché avviene dietro al rilievo montuoso.

Nello schianto, 14 le vittime. Il video, che è stato registrato dai carabinieri riprendendo un monitor, è agli atti dell'inchiesta. Nella inquadratura interna alla stazione si vede l'addetto che attende l'arrivo della cabina alzare per un attimo la testa, forse perché si è reso conto che qualcosa non va. Il resto è tragica storia: la fune si spezza, la cabina precipita e l'uomo corre a chiamare i soccorsi. Troppo tardi.

Il video, ovviamente, è considerato un documento chiave per l'inchiesta. Il fatto che la cabina sia schizzata all'indietro a tutta velocità, come ormai è tristemente noto e assodato, è dovuto al fatto che ci fossero i cosiddetti "forchettoni" a bloccare il freno d'emergenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.