Ladri, l'allarme della polizia: occhio all'ultima tecnica usata per fare ingresso nelle abitazioni

Occhio alla colla. La polizia di Stato ha lanciato un ulteriore allarme sull'ultima tecnica usata dai ladri. I malviventi per capire se in casa c'è qualcuno o meno cospargono il nottolino di colla. Se quest'ultimo al loro ritorno non c'è, ecco che faranno ingresso. Il consiglio fornito dagli agenti su Facebook - vista anche l'estate in arrivo e i cittadini pronti a lasciare le abitazioni per andare in vacanza - è quello di fare attenzione e di chiamare subito nel caso in cui ci si dovesse accorgere della presenza di colla sulla serratura.

La tecnica è semplice: la colla viene messa dai ladri sul nottolino. Poi i malviventi si allontanano e aspettano. Tempo dopo, quando tornano davanti alla porta dell'abitazione, controllano se la colla è ancora lì dove l'hanno lasciata. Se così fosse significa che da quella porta nessuno ha fatto ingresso. Una sorta di via libera che permette ai ladri di entrare e portare a termine il "colpo" indisturbati.

Una tecnica che sembra funzionare. A maggior ragione ora che molte case di città vengono lasciate per lunghi periodi. Stando all'Ansa saranno ben 41 milioni gli italiani che andranno in vacanza quest'anno. Ne partiranno dunque 11 milioni in più rispetto all'anno precedente. Per questo la polizia mette anche in guardia dal condividere post o foto sui social che ci ritraggono lontani dalla nostra abitazione. Anche quello può essere un segnale che agevola i malintenzionati dall'entrare nella nostra dimora, svaligiare tutto e scappare indisturbati. Tutte "tecniche" che si vanno a sommare al già conosciuto "metodo georgiano", una sorta di "firma" delle azioni criminali attraverso effrazioni delle serrature, senza apparenti segni di scasso.

