Coronavirus, il bollettino del 20 giugno: 881 nuovi contagi e 17 morti. Sono i numeri più bassi dell'anno

Sono 881 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 giugno in Italia, secondo i dati - regione per regione - dell'ultimo bollettino della Protezione Civile. Si registrano altri 17 decessi, come riporta l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Scende dunque sotto quota mille il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 150.522 i tamponi effettuati, con un indice di positività dello 0,6%. Sale a 4.037.996 il numero dei guariti da inizio pandemia, 2.304 in più da ieri. In calo, 5 in meno oggi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 389.

In particolare in Lombardia sono 145 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 giugno in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri due decessi che portano a 33.753 il totale di vittime nella Regione dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Protezione civile. I tamponi effettuati sono 28.579 mentre il rapporto positivi-tamponi si attesta allo 0,5%. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 77 (zero nuovi ingressi nell'ultimo giorno) mentre i ricoverati con sintomi sono 408. Il totale dei guariti-dimessi è pari a 793.279. Nella provincia di Milano si sono registrati 66 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province, a Brescia si registrano 19 nuovi casi, a Varese 6, a Monza 16, a Como 1, a Bergamo 11, a Pavia 5, a Mantova 4, a Cremona 2, a Lecco 6, a Lodi 1 e a Sondrio 5.

In Campania si registrano 82 contagi da coronavirus. Resi noti altri 3 morti: 1 decesso avvenuto nelle ultime 48 ore, gli altri 2 in precedenza. Tra i nuovi casi, i sintomatici sono 28. I pazienti covid in terapia intensiva sono 23. Negli altri reparti, ricoverate 287 persone.

In Emilia Romagna sono 73 i contagi, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 13.087 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,5%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,9 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.849 tamponi molecolari, per un totale di 4.928.362. A questi si aggiungono anche 8.238 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 244 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 367.246. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 5.590 (-172 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.329 (-161), il 95,3% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (-1 rispetto a ieri), 223 quelli negli altri reparti Covid (-10).

Nel Lazio sono 68 i nuovi contagi e non c'è stato nessun nuovo decesso. “Oggi su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-3392) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 22mila test, si registrano 68 nuovi casi positivi (-33), i decessi sono 0 (-1), i ricoverati sono 300 (-20). I guariti sono 188, le terapie intensive sono 77. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma città sono a quota 41" i dati resi noti dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Oggi nessun decesso in tutto il Lazio e dato nuovi casi più basso da agosto 2020", sottolinea, ricordando che a Rieti da una settimana non si registra neanche un caso.

