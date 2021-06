Gratta e vinci, incassa 200 mila euro con un biglietto da 3: caso senza precedenti, ecco chi è il fortunato

21 giugno 2021 a

Una vincita che ha letteralmente cambiato la sua vita. Un operaio ha anticipato di gran lunga la pensione, vincendo 200mila euro. Una cifra che consentirà all’uomo di godersi la pensione, anticipata di qualche mese. I numeri fortunati, del concorso Gratta e vinci che ha regalato la bellezza di 200mila euro al fortunato vincitore sono 66-77-28. E’ successo a San Marcellino, agro aversano. Il concorso “Numeri fortunati” si è rivelato una manna per il vincitore.

La tabaccheria che ha venduto il biglietto fortunata, è di proprietà del consigliere comunale Sergio Verdino è stata teatro di grandi festeggiamenti, a cominciare proprio dal vincitore che dopo aver grattato il biglietto fortunato, non ha resistito ed ha esploso tutta la gioia tra le pareti di quel locale. Festa grande, insomma a San Marcellino, con una vincita che da speranza in un periodo molto particolare della nostra storia tra crisi economica ed emergenza sanitaria.

Numerose le vincite negli ultimi tempi. Quella di San Marcellino si aggiunge ad una serie di affermazioni clamorose che hanno distribuito milioni di euro in Italia da qualche mese a questa parte. Tutto ovviamente passa per Montappone ed i suoi 156milioni di euro vinti al Superenalotto. A San Marcellino si respira aria di grandi soddisfazioni. La vincita porta al centro dell’attenzione la piccola località ed i suoi abitanti, uno su tutti, il più fortunato, che a breve andrà finalmente in pensione con ben 200mila euro in tasca. E bisogna ricordare che il fortunato vincitore tra pochi mesi andrà in pensione.

