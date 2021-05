Gratta e Vinci, colpo da 300mila euro e semi-collasso: "Ne aveva bisogno". Clamoroso: chi ha vinto

29 maggio 2021 a

Un bacio dalla fortuna. E che bacio. La storia arriva da Ferrara, dove con un grattino da cinque euro, il fortunato si è portato a casa la bellezza di 300mila euro. Nel dettaglio, il tagliando vincente era de "Il Miliardario". La fortunatissima vincita è avvenuta alla tabaccheria di Massimo Massari, in via Foro Boario 197.

A vincere un giovane ragazzo straniero, così come confermato dal titolare della tabaccheria: "Ha accoppiato due numeri e ha vinto – spiega Massari –. E' rimasto subito un po' scosso. Poi ha atteso che gli altri clienti uscissero dal negozio e mi ha consegnato il biglietto vincente".

Insomma, lo straniero dopo la vittoria ha rischiato un comprensibilissimo mancamento. Ora, il titolare della tabaccheria, spera in una regalo da parte del fortunato vincitore (all'esercizio che ha venduto il tagliando, infatti, non spetta alcuna perntuale). Massari ha poi commentato: "È la prima vittoria così alta nella mia tabaccheria. Fino ad ora erano state vinte poche migliaia di euro. Sono contento per quel ragazzo perché penso ne avesse bisogno", ha concluso.

