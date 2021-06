Gratta e Vinci, il 37 vale 2 milioni di euro. Lucca, trionfa e urla come un matto: pessima idea, in quel posto...

15 giugno 2021 a

Una vincita con pochi, pochissimi precedenti. Il grattino che ti cambia la vita. Ma questa volta te la cambia davvero. Sì, un Gratta e Vinci che rivoluziona abitudini e soprattutto il conto in banca. La vicenda arriva da Lucca, dove nella mattinata di oggi, martedì 15 giugno, è accaduto ciò che tutti noi, in cuor nostro, speriamo ogni qual volta proviamo a sbarcare il lunario affidandoci alla Dea Bendata.

Dunque, largo ai fatti: nella ricevitoria Catelli di Lucca, un fortunato - anzi, fortunatissimo - giocatore ha acquistato un tagliandino da 20 euro del concorso "Maxi Milardario". Gratta gratta, ecco apparire quel doppio, magico, numero "37". Importo della vincita? La bellezza di due milioni di euro. Roba da svenire. Roba da restarci secchi per l'emozione.

Il fortunato, riferisce il Corriere della Sera che dà conto della notizia, secco - altrettanto fortunatamente - non ci è rimasto. Nel momento in cui ha compreso di essere diventato milionario, ovvio, ha avuto più di un sussulto: già, vincita a sei zeri. Dunque, ha iniziato a urlare tutta la sua gioia davanti a tutti, senza infingimenti, senza nascondersi. Secondo quanto si è appreso, il vincitore è un frequentatore abituale del bar, molto conosciuto in zona. E insomma, forse quell'urlo avrebbe fatto meglio a tenerselo in gola: ora tutti, o molti, sanno che è un milionario. Certo, gridare forse non è stata una buona idea. Ma provate voi, a non farlo, di fronte a quei due "37" e a due milioni di euro...

