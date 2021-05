Superenalotto, vincita record a Montappone con una schedina da 2 euro: combinazione clamorosa, gli cambia la vita

23 maggio 2021 a

Gli è bastata una schedina da 2 euro per sbancare il Superenalotto e ribaltare la propria vita. Il fortunatissimo vincitore di Montappone, piccolo centro di 1.600 abitanti in provincia di Fermo nelle Marche, si è portato a casa l'intero jackpot, ben 156 milioni di euro e "spiccioli" (per l'esattezza, 156.294.151,36 euro), la quarta vincita nella storia della lotteria.

Teatro del capolavoro della Dea bendata è un punto vendita Sisal di via Roma 53, destinato di certo a passare alla storia, perlomeno per gli abitanti del luogo. Combinazione (è il caso di dirlo) ha voluto che dopo l'estrazione dei numeri vincenti (1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81, numero Jolly 34, numero Superstar 26) non ci fosse nemmeno un 5+1, mentre i "5" sono stati 13 (per loro, un ricco contentino di 19.242,16 euro). Un po' meglio è andata ai soli 3 che hanno realizzato il "4SS", che si portano a casa 28.538 euro a testa. Noccioline, in confronto al jackpot finito in tasca all'unico vincitore, peraltro il primo a realizzare un "6" nel 2021. Non solo: l'ultimo risaliva addirittura al luglio del 2020, quando a Sassari furono vinti 59 milioni di euro.

L'anonimo trionfatore marchigiano non è però il più fortunato della storia: il 13 agosto del 2019 a Lodi un giocatore incassò 209 milioni. Cifre irraggiungibili la prossima settimana, visto che il montepremi complessivo sarà di "soli" 31,4 milioni di euro. Ci si accontenterà: sono sufficienti, in fondo, per svoltare.

