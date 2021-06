Mugello, bimbo di 2 anni scomparso: "Territorio impervio, molti animali selvatici", parla il sindaco. In azione anche i sub

22 giugno 2021 a

La prefettura di Firenze ha confermato a Chi l’ha visto - il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3 - che sono in corso da diverse ore le ricerche di un bimbo di poco meno di due anni nella zona di Campanara di Palazzuolo sul Senio, nei pressi del Mugello. A dare l’allarme sono stati i genitori, che lo avevano messo a letto e poi non lo hanno più ritrovato: le ricerche sono in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco, con i sommozzatori che stanno effettuando dei controlli anche nel laghetto presente in zona. Al momento l’ipotesi più accreditata è che il bimbo di soli 21 mesi si sia allontanato da solo.

"Ci siamo svegliati e non era a letto". Giallo e terrore a Firenze, bimbo di 2 anni sparito nel nulla: il sospetto

Quella zona è piuttosto difficile da raggiungere, dato che è accessibile soltanto tramite una strada sterrata ed è abitata da una comunità molto ristretta di persone, che è rimasta a dir poco sconvolta da questa sparizione. A seguito della denuncia, la prefettura ha attivato il piano di ricerca: impegnate anche le squadre di soccorso alpino e della protezione civile; il territorio viene setacciato da un elicottero e con droni e unità cinofile. Il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Moschetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Stiamo setacciando la zona senza sosta da questa mattina, l’intero paese è coinvolto nella ricerca del bambino, ci sono volontari anche dai paesi limitrofi, tutti stanno aiutando. Ho parlato con i familiari, sono molto preoccupati chiaramente, speriamo bene”.

L’auspicio del primo cittadino è che la macchina di ricerche messa in piedi dia i suoi frutti: “Speriamo si riveli efficace, l’area è di decine di chilometri con parti scoscese e molto impervie, molti animali selvatici. Il bosco è denso ed è una zona vincolata, un Sito di interesse comunitario, dove non è possibile fare tagli. Quindi le ricerche sono molto difficoltose, la copertura vegetale è molto estesa e fitta”.

