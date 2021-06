Coronavirus e sicurezza sul lavoro, l'utilità di rispettare le regole

23 giugno 2021 a

Un’espressione in apparenza semplice, “rispettare le regole”, la quale però cela tutta la complessità del conoscerle e farle conoscere correttamente. Oltre che, prima ancora, di scriverle e stabilirle in modo chiaro ed efficace. Proprio di regole e normative si occuperà il nuovo webinar nazionale promosso da Formasicuro – Organismo Paritetico Nazionale attivo in Italia dal 2008 nei settori della Sicurezza e della Salute, e da Fonditalia – Fondo Interprofessionale per la formazione continua, in collaborazione con UGL e Federterziario.

L’evento, calendarizzato dalle 9:00 alle 13:00 di Venerdì 25 Giugno, avrà per titolo “Sicurezza sul lavoro tra D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001 nel post-emergenza Covid-19: l’utilità di rispettare le regole” e potrà essere seguito sul sito www.formasicuro.it previa iscrizione sul medesimo portale.

Tra i Relatori, oltre a Rocco Luigi Sassone, Risk Manager e Presidente di Formasicuro, interverranno Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia; Franco Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Gabriele Fava, Vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; Cristiano Pinna del Ministero della Difesa – GENIODIFE; Gaetano Fede in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Egidio Sangue, Delegato Affari Generali – Enti Bilaterali UGL; Alessandro Franco, Segretario Generale FederTerziario; Pier Luigi Bartoletti, Vicesegretario Nazionale Fimmg; Francesco Franco, Presidente di Fonditalia; Giovanni Carnovale, Medico Aziendale RAI, nonché Nicola Patrizi, Presidente di FederTerziario.

L'evento sarà arricchito dalla partecipazione del fondatore di Libero Vittorio Feltri. Coordinerà la Giornalista Sara Garino.

Come di consueto, la partecipazione permetterà il conseguimento di un attestato professionale e di 4 ore di crediti formativi per CSP-CSE e RSPP.

