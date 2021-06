Coronavirus, bollettino 26 giugno: 838 positivi e 40 morti. Allarme over-60: vaccino, quanti mancano alla conta

26 giugno 2021 a

Sono 838 i nuovi casi di Covid e 40 i decessi nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Tra le vittime, però, 20 si riferiscono a un ricalcolo della Campania. Ieri i positivi erano 753 e i morti 56. Il tasso di positività, invece, resta stabile allo 0,4%. Intanto continuano a calare i pazienti ricoverati negli ospedali italiani: sono 1.771, 128 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive, invece, i posti letto in meno sono 8. La regione con più casi odierni è la Campania, seguita da Lombardia, Sicilia, Lazio ed Emilia Romagna.

Intanto va avanti la campagna vaccinale gestita dal generale Figliuolo: ad oggi le dosi somministrate sono oltre 48,7 milioni. Dall’ultimo report settimanale del governo, però, è emerso che ci sono ancora 2 milioni e 700mila italiani over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino e che, quindi, non hanno alcuna copertura contro il Covid.

Intanto si cerca di vaccinare il maggior numero possibile di persone per via della diffusione della variante Delta. Questa mutazione del virus, che ora sta spaventando il Regno Unito, sarebbe in grado di colpire non solo i non vaccinati, ma anche chi ha fatto una sola dose di vaccino ed è in attesa del richiamo. "Il virus è più trasmissibile, ma anche meno sensibile agli anticorpi. Per questo motivo chi ha ricevuto una sola dose può non solo infettarsi, ma anche ammalarsi", ha spiegato su Facebook l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola.

