Chiara Gualzetti, trovata morta la 16enne sparita da casa: le ferite e un sospetto, indagini in corso

La scomparsa di Chiara Gualzetti ha avuto purtroppo l’epilogo peggiore: è stata trovata morta in via Abbazia, dopo che ieri si era allontanata dalla sua abitazione di Monteveglio. Aveva soltanto 16 anni, sul posto carabinieri e medico legale: si indaga per omicidio, potrebbe essere stata accoltellata dato che sul suo corpo sono state trovate ferite da arma da taglio e altre lesioni.

Sarà fondamentale ricostruire le ultime ore di Chiara e soprattutto i suoi contatti, nel frattempo le indagini sono portate avanti sia dalla Procura ordinaria che quella per i minorenni, dato che se dovesse essere confermata l’ipotesi di omicidio, allora l’assassino potrebbe essere un minore di 18 anni. Al momento tutte le piste sono aperte, di certo c’è che le prime ricerche di Chiara avevano dato esito negativo, spingendo in mattinata il sindaco a lanciare un appello: molti i volontari che si erano offerti per setacciare la zona.

Nel pomeriggio è arrivata la notizia del ritrovamento della ragazza di 16 anni, purtroppo priva di vita. “La ricerca termina in tragedia - ha dichiarato il primo cittadino Daniele Ruscigno - è stato ritrovato senza vita il suo corpo durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coadiuvate da un numeroso gruppo di volontari cittadini che ringrazio. Una tragedia per la famiglia e per l’intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso”.

