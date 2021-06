Coronavirus e variante Delta, donna di 49 anni in terapia intensiva: cosa scoprono sul suo conto

30 giugno 2021 a

E' ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Padova una donna di 49 anni risultata positiva alla variante Delta del coronavirus. Si tratta della mutazione più contagiosa e letale del Covid 19. La donna non era stata vaccinata. L'annuncio dell'ospedalizzazione era stato dato qualche giorno fa da Giuseppe Dal Ben, direttore dell'Azienda ospedaliera di Padova: "Una donna è ricoverata da ieri in terapia intensiva per Coronavirus ed è attualmente oggetto di sequenziamento".

Il suo caso era stato rilevato a metà giugno, dopo le analisi dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie che avevano individuato 50 contagi da variante Delta, la maggior parte dovuti ad un unico cluster, in una azienda del trevigiano. La diffusione della nuova mutazione del coronavirus comincia ad essere preoccupante: "In particolare in queste ultime settimane, la presenza di questa variante", spiega Del Ben al Gazzettino, "sta aumentando nel nostro territorio, ed è quella che può esporre il paziente affetto ad un maggior rischio di ospedalizzazione". Per questa variante così aggressiva, sottolinea Del Ben, "è opportuno fare il ciclo completo di vaccinazione, e una dose sembra non essere sufficiente a garantire una copertura completa".

"Abbiamo ricoverato una quarantanovenne, padovana e non vaccinata, che è arrivata in pronto soccorso con un quadro clinico così importante da essere subito trasferita in terapia intensiva", aveva annunciato il direttore generale Dal Ben non appena si diffuse la notizia di questo caso grave. "Stiamo ancora finendo il sequenziamento del suo tampone, ma con ogni probabilità è stata colpita dalla variante indiana del Covid". E di fatto, era proprio così. Si tratta della variante Delta.

