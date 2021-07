Chiara Gualzetti, il video-choc del Tg1: poco prima che il killer la uccidesse...

01 luglio 2021 a

Chiara Gualzetti è la ragazza di 16 anni uccisa da un suo coetaneo in provincia di Bologna. Il Tg1 ha pubblicato in esclusiva delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della casa della vittima a Monteveglio: si vede per l'ultima volta la ragazza camminare al fianco del suo assassino. Dalle immagini non sembra tradire alcun tipo di ansia o preoccupazione.

Anzi, probabilmente Chiara era al settimo cielo per aver ricevuto finalmente l'attenzione che voleva dal ragazzo che gli piaceva. Quest'ultimo le aveva dato appuntamento: nel video si vede mentre si dirigono verso il parco dell'Abbanzia. Poi la tragedia, con il ragazzo che ha tirato fuori un coltello rubato dal ceppo della cucina di casa sua. Il primo colpo al collo e poi diversi altri, fino a quando Chiara non è crollata a terra. "Le ho dato anche dei calci in testa", ha confessato il ragazzo.

"Colpivo forte ma non moriva, mi ha stupito". Omicidio di Chiara Gualzetti, il raccapricciante racconto del killer

Il Gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, confermando anche l'aggravante della premeditazione. Dalle chat tra Chiara e il ragazzo si capisce che tipo di rapporto avevano i due: lei chiedeva con insistenza di vedersi, lui la ignorava. Fino a quando domenica si sono visti, e purtroppo per Chiara è stata la fine.

