La mostra mercato del Made in Italy a Los Angeles e Marco Cipolla, CEO di Modeleverywhere

Forse non tutti sanno che dal 27 al 30 ottobre 2021, a Los Angeles, si terrà la mostra-mercato del Made in Italy multisettore più grande della California. Si tratta di un evento patrocinato dal Consolato Generale d’Italia a Los Angeles nella persona del Vice Console, Andrea Perugini, a capo dell’Ufficio Economico-Commerciale, ma molte altre sono le istituzioni che supportano l’iniziativa: la SACE, l’ITA (International Trade Agency – ICE), la LILAA, Confartigianato, CNA, la Regione Friuli Venezia Giulia ed auspicabilmente, presto, anche la Regione Toscana e la Regione Lombardia. Oltre 200 PMI parteciperanno a questo fantastico evento, importantissima opportunità di ripresa per le aziende del made in Italy falcidiate dalla pandemia. Tra i partner presenti, c’è il giovane Marco Cipolla, che, grazie alla straordinaria iniziativa di Paolo Odierna, Fondatore e Presidente di Nexxt Expo, la più importante fiera del made in Italy a Los Angeles ed alla lungimiranza dell’Avv. Felice Massa, è entrato a far parte del team di aziende che offriranno i loro servizi a supporto delle PMI pronte a sbarcare nel mercato della California. Marco Cipolla, CEO dell’agenzia di comunicazione Modeleverywhere, grazie alla visibilità ottenuta nell’ultimo periodo, è stato selezionato da Paolo Odierna e dall’Avv. Felice Massa quale partner strategico della Fiera per il supporto agli espositori in tema di consulenza d’immagine.

“Se non comunichi non esisti” –dice Cipolla, che ha scelto questo slogan anche per la home page del suo sito (www.marcocipolla.it) e mai affermazione può considerarsi più vera nel momento storico che stiamo vivendo.

“Ho conosciuto Paolo Odierna grazie all’introduzione dell’Avv. Felice Massa e da subito ho percepito la grande opportunità che mi è stata offerta: fare business aiutando le aziende italiane a mettersi in buona luce in un mercato competitivo come quello statunitense è una sfida che accetto con entusiasmo”.

Quanto all’Expo, Paolo Odierna, Presidente, tra le altre cariche, di una banca di Hong Kong e Produttore Cinematografico di successo a Los Angeles, afferma: “la popolarità della manifestazione e l’attenzione delle istituzioni mi hanno travolto grazie alla restituzione integrale delle quote di adesione a favore delle aziende che avrebbero dovuto partecipare già nel 2020 alla manifestazione che è stata posticipata per effetto della pandemia. Ho preferito assumere il rischio di dover pagare gli spazi e I servizi in territorio americano, pur di fornire un aiuto alle aziende italiane che mi avevano dato fiducia. Sapevo che l’evento era soltanto rimandato e anzi, credo ancor più fermamente nell’opportunità di rilancio che sto offrendo alla PMI italiana: del resto, come ha affermato Albert Einstein: La crisi può essere una vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare progresso. La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.”

Il patrocinio delle istituzioni e il coinvolgimento dell’Avv. Felice Massa in qualità di legale della società americana organizzatrice dell’evento (www.uscompanyadvisor.com), garantiscono l’altissimo livello della manifestazione.

“Una volta assunto il ruolo di legal advisor della fiera” - spiega l’Avv. Massa – “d’accordo con il Consolato e con Paolo Odierna, ho intrapreso l’attività di ricerca finalizzata all’individuazione di una rete di partner affidabili che possano assistere le aziende partecipanti in ogni singolo aspetto organizzativo: Los Angeles è dall’altra parte del mondo e non è facile per le PMI italiane che iniziano un percorso di internazionalizzazione curare tutti i dettagli con la giusta attenzione. Ecco perché, nel campo della comunicazione e del marketing, ho pensato a Marco Cipolla”.

“Per gli espositori di NEXXT EXPO sarà certamente più comodo e semplice poter contare su un unico interlocutore, specializzato e con una vasta conoscenza del mercato della comunicazione”.

Non resta che preparare le valigie e partire.

Per info e adesioni www.nexxt-expo.com



