Denise Pipitone, la rivelazione di Quarto grado: "Ci sono nuovi indagati per falsa testimonianza"

03 luglio 2021 a

a

a

Ci sono nuovi indagati sul caso di Denise Pipitone, annuncia Gianluigi Nuzzi a Quarto Grado, nella puntata del 2 luglio in onda su Rete 4. Nell'inchiesta della Procura di Marsala sono venute fuori anche alcune false testimonianze. È il caso dell’ex pm Maria Angioni, il magistrato incaricato all’epoca dei fatti, che nelle scorse settimane aveva dichiarato in diretta tv di aver trovato Denise viva e con una figlia, ed è il caso più recente dei coniugi romani.

"Ero in hotel quel giorno, cos'ho sentito dire". Denise Pipitone, parla la turista romana: una conferma decisiva, il caso ha svoltato?

La turista romana aveva raccontato di aver visto il 1° settembre 2004 nella hall dell'hotel Ruggero II una signora con fare sospetto in compagnia di una bambina e di aver sentito una voce che diceva: "Proprio qui la dovevi portare?". Ma dalle indagini emerge invece che la coppia quel giorno non si trovava a Mazara del Vallo ma a Roma. L’avvocato della coppia, Stefano Pellegrino, è lo stesso legale della magistrata Maria Angioni, anche lei indagata per falsa testimonianza.

Il teste-chiave pestato sotto casa: Denise Pipitone, l'ultimo inquietante capitolo di un mistero infinito

Spiega Pellegrino: "La moglie in pratica aveva realizzato un ricordo assolutamente non corretto. Aveva visto una signora ma ovviamente non si sa in quale in quale albergo, hanno riscontrato e verificato che in effetti la signora non si trovava quel giorno a Mazara del Vallo e neanche in Sicilia. Queste sono state le parole della mia assistita: “C’è stato questo martellamento mediatico e quindi mi sono lasciata suggestionare…”.

Il teste-chiave pestato sotto casa: Denise Pipitone, l'ultimo inquietante capitolo di un mistero infinito

L'avvocato nega però che ci sia un legame tra la Angioni e la coppia: "Non c’è nessun rapporto di conoscenza né tantomeno un rapporto amicale solamente una conoscenza mediatica. Hanno seguito le trasmissioni e quindi magari si sono lasciati suggestionare”. Si tratterebbe, ancora una volta, solo di suggestioni.

"La bambina dietro il bancone". Denise Pipitone, la super testimone: rivelazioni clamorose in Procura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.