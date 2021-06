Denise Pipitone, la super testimone: "Quella bambina dietro il bancone dell'hotel dove lavorava Anna Corona"

30 giugno 2021 a

Sono clamorose le rivelazioni di due supertestimoni che forniscono dettagli eclatanti sul caso di Denise Pipitone la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Le loro dichiarazioni sono emerse dalle indagini della Procura di Marsale, e Milo Infante ne ha dato notizia nello speciale di Ore 14, su Rai due. La prima testimone oculare è una signora di Roma che il primo settembre del 2004, giorno della sparizione della bambina, si trovava nella cittadina siciliana e alloggiava all’hotel Ruggero II, dove lavorava Anna Corona. La donna ha raccontato in Procura di essere andata alla reception dell’albergo per richiedere degli asciugamani e di aver notato una strana situazione di caos. Si sentivano delle urla e ad un certo punto ha udito con chiarezza una frase: "Proprio qua dovevi portarla?".

La donna ha rivelato anche un altro inquietante dettaglio: in quella circostanza, si aprì una porta e al di là di essa vide una bambina. In quello stesso frangente, la donna riconobbe anche una delle persone attualmente indagate, proprio la stessa che alla reception le chiese con modi particolarmente concitati di cosa avesse bisogno.

La seconda testimonianza accolta in Procura è di una donna di Mazara del Vallo alla quale una figura nota alle indagini avrebbe rivelato in una chat di aver fatto fuori la bambina. Una testimonianza pesantissima sulla quale la Procura sta effettuando le dovute verifiche. Peraltro la stessa testimone ha raccontato di essere stata aggredita e picchiata da tre sconosciuti sotto casa dopo essere stata ascoltata in Procura.

Durante la puntata poi Piera Maggio si è rivolta all’ex marito Toni Pipitone: “Il mio unico obiettivo è la ricerca di Denise, non voglio che si parli più della mia vita privata”. E ancora: "Forse dimentica che non ha mai contribuito con un euro alla ricerca di Denise, forse dimentica che non è mai stato presente personalmente in nessuna udienza di primo, secondo e terzo grado, forse dimentica di non aver avuto un rapporto affettivo con suo figlio. Ha dimenticato forse che dopo due anni è scomparso completamente dalla vita di Kevin".

