Vibo Valentia, la Madonna "piange" liquido rosso: clamorosa scoperta dalle analisi, di cosa si tratta

A Vibo Valentia un caso che ha dell'incredibile: in un giardino privato una statua dell'Immacolata Concezione ha pianto liquido rosso. Il fenomeno è avvenuto n giardino di una casa privata di San Gregorio d'Ippona, in provincia di Vibo Valentia appunto, di proprietà di una donna di 99 anni la più anziana del paese. Stando però alle analisi effettuate nel laboratorio Salus-Mangialavori il liquido non sarebbe sangue.

A notare per prima la presenza del liquido di colore rosso rubino sceso dagli occhi della statuetta della Madonna, alta 50 centimetri, era stata la badante dell'anziana.Qualcosa di inspiegabile. Infatti il sindaco Pasquale Farfaglia ha già fatto sapere di voler andare fino in fondo all'accaduto. Dopo aver fatto apporre i sigilli all'area interessata, il primo cittadino si rivolgerà alla Curia Vescovile e subito dopo si rivolgerà all'Arpacal che dovrà esaminare nuovamente il liquido, chiarendo la natura della sostanza.

Intanto sul posto è arrivato il parroco don Giuseppe Gagliano per sincerarsi di cosa stesse accadendo. Con lui, inviato dalla Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea per indagare sugli accadimenti, anche don Giuseppe La Torre. E ancora, i carabinieri della Stazione guidata dal maresciallo Fabio Salvatore a monitorare viabilità e ordine pubblico. "Alcuni cittadini hanno notato la statua lacrimare. Diversi preti si sono riuniti per procedere a raccogliere le testimonianze di quanti erano presenti", ha detto Maria Grazia Pianura, portavoce del comune vibonese.

