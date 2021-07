Villanova d'Albenga, il carrello dell'aereo non si apre: dove atterra il pilota, un miracolo

04 luglio 2021 a

Attimi di tensione nel pomeriggio del 3 luglio all'aeroporto di Villanova d'Albenga. Un aereo monomotore, un BE35), ha avuto problemi in fase di atterraggio perché il carrello non si sarebbe aperto correttamente. Il velivolo, partito da Brema in Germania, aveva a bordo tutti turisti di nazionalità tedesca risultati fortunatamente illesi. L'aereo è riuscito infatti a planare uscendo fuori pista. Sul posto sono comunque intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Dopo l’episodio l’aeroporto è rimasto chiuso. Sono ancora in corso indagini e accertamenti tecnici per capire esattamente le cause del guasto tecnico che poteva avere conseguenze ben peggiori. Nella giornata del 4 luglio invece un aereo militare si è schiantato nelle Filippine, anch'esso in fase di atterraggio. Al momento sono almeno 17 le persone morte. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa il velivolo non è riuscito ad atterrare sulla pista dell'aeroporto provinciale ed ha finito con lo schiantarsi in un villaggio del comune di Patikul.

Ci sarebbero anche alcuni superstiti. Prime indiscrezioni parlano di 40 persone tratte in salvo. "I soccorritori sono sul luogo dell'incidente", ha commentato il generale Cirilito Sobejana,, "preghiamo di poter salvare altre vite". Il volo trasportava truppe dalla città meridionale di Cagayan de Oro. Da tempo le forze governative sono impegnate nella lotta contro il gruppo separatista islamico di Abu Sayyaf, nella provincia a maggioranza musulmana di Sulu.

