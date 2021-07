Funivia del Faito, la "panarella" si ferma per un guasto: passeggeri sospesi nel vuoto, è panico

05 luglio 2021 a

Paura a Castellammare di Stabia, dove la funivia del Faito - che collega la città con il monte Faito - è rimasta ferma a causa di un guasto elettrico. I passeggeri, in preda al panico dopo la tragedia di Stresa-Mottarone, sono stati bloccati per un'ora. Erano passati meno di due minuti dall'inizio della discesa, poi la "panarella" si è fermata. Dopo i primi minuti di attesa a bordo è scoppiato il panico, nonostante le rassicurazioni del controllore presente. Il guasto alla cabina elettrica della stazione ha fermato le due funivie in salita e in discesa poco dopo le 17. Solo dopo i 19 passeggeri sono arrivati alle stazioni di destinazione.

"Oggi vi è stato un problema di alimentazione alla funivia del Faito intorno alle 18. C’è stato uno sbalzo di tensione dalla rete e successivo blocco del circuito di sicurezza. Un gruppo elettrogeno - ha confermato l'ingegnere Antonio Rozza, nonché direttore dell'impianto - che alimenta il motore di recupero per la cabina ha consentito la manovra . In meno di un’ora il problema è stato risolto. Le persone rimaste a bordo della funivia a 250 metri dalla stazione superiore sono scese quindi regolarmente con la funivia stessa.Tutto con tranquillità e con grande professionalità da parte degli addetti al servizio della funivia. A bordo della cabina vi era come sempre un addetto al servizio".

E ancora: "È la seconda volta negli ultimi trent’anni che si verifica un episodio del genere. Può succedere ed il sistema ha funzionato perfettamente per gestire l’emergenza. Domani la funivia resterà chiusa per fare tutti i controlli opportuni e ci auguriamo che martedì ritornerà regolarmente in funzione". Eppure non è da stupirsi se i passeggeri erano preoccupati per quanto stava accadendo. Solo lo scorso 23 maggio a causa del cavo spezzato e del blocco dei freni ha provocato la morte di quattordici persone. Solo un bambino è riuscito a salvarsi.

