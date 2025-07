Meteo-Giuliacci, "nuclei temporaleschi" e settimana da incubo: le regioni a rischio

Colpo di scena sull'Italia. L'alta pressione di matrice africana sta tornando gradualmente ad allungarsi verso la nostra Penisola, ma non in maniera prepotente al punto che non mancheranno occasionali infiltrazioni di più fresche e instabili correnti atlantiche. Risultato? Secondo i meteorologi del team di Mario Giuliacci non è esclusa la formazione di temporali. "Insomma - si legge -, nella parte centrale di questa settimana, assieme al sole e al caldo, anche i temporali riusciranno a ritagliarsi un po' di spazio".

Stando alle mappe più aggiornate, dopo un martedì 15 luglio sostanzialmente soleggiato e stabile, con appena degli isolati temporali pomeridiani su Alpi e Appennino, già mercoledì 16 luglio dell'aria relativamente più fresca e instabile riuscirà a infiltrarsi al Nordest. Ecco allora che non mancherà l'instabilità.