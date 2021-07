Variante Delta, bollettino 8 luglio: nuovo aumento dei contagi, l'ombra di Euro 2020 anche sull'Italia

08 luglio 2021 a

La situazione epidemiologica continua a rimanere sotto controllo, anche se per il secondo giorno consecutivo è stato registrato un aumento dei nuovi casi di Covid. Il bollettino di oggi, giovedì 8 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.394 contagiati, 1.749 guariti e 13 morti su 174.852 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato in aumento allo 0,8 per cento (+0,2 rispetto a ieri). La buona notizia è quella legata al numero sempre minore dei deceduti a causa del Covid, segno che la campagna di vaccinazione sta sortendo gli effetti sperati.

Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione si conferma molto bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -37 (1.197 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +0 (180) a fronte di soli 8 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 41.469, i deceduti invece sono arrivati a 127.731. Nel frattempo la campagna di vaccinazione prosegue su buoni ritmi: in totale sono 55.456.276 le dosi somministrate finora.

C’è però una certa apprensione, non solo in Italia, per quanto sta accadendo a Euro 2020 con la variante Delta e per i festeggiamenti che ne stanno conseguendo. Lo studio dell’Imperial College di Londra ha confermato un aumento dei contagi legato ai campionati europei di calcio, con il 30 per cento in più di positività tra gli uomini. Nelle ultime due settimane c’è stato un rapido aumento dei casi in Inghilterra e sono legati in gran parte a Euro 2020. Va però sottolineato che le infezioni non si sono finora tradotte in una crescita significativa dei ricoveri e dei decessi, segno che il vaccino funziona.

