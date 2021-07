Genova, chiama il medico: "I sintomi dell'infarto". Ma non lo ricovera: 30 ore dopo muore, aperta inchiesta

14 luglio 2021 a

a

a

Una vicenda inquietante quella che arriva da Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Francesco Conte è morto a 53 anni. Ed è morto circa 30 ore dopo essere stato visitato a casa: aveva chiamato il medico perché accusava i sintomi dell'infarto, ma non è stato ricoverato. Una vicenda che ha sconvolto la sua città e sulla quale, ora, la procura di Genova ha aperto un'inchiesta.

Salva sua figlia e l'amica che stavano affogando e muore d'infarto: tragedia in Sardegna, addio a un eroe di 65 anni

La vicenda era iniziata lo scorso 5 luglio, quando Francesco aveva accusato tosse, dolori al torace e vomito. La sera successiva, quando l'agente di polizia locale aveva iniziato ad accusare anche un dolore intermittente al petto, spaventato, aveva chiamato la guardia medica. In famiglia, infatti, Francesco aveva avuto altri problemi cardiaci: il padre era morto a 62 anni proprio per un infarto.

A visitarlo un medico del servizio di Continuità assistenziale di Rapallo, della Asl 4. Per il dottore, però, i parametri rientravano nella norma e non erano necessari né ulteriori accertamenti, men che meno il ricovero: si era limitato a prescrivere medicinali come gastroproetettori e aerosol. Ma l'8 luglio, Francesco è morto nella sua casa di San Lorenzo della Costa, frazione di Santa Margherita Ligure.

Clara muore d'infarto a 35 anni poche ore dopo il parto: prima, una spaventosa videochiamata. Il grave sospetto

Come detto, sul caso ora indaga la procura di Genova, che ha aperto un fascicolo sul medico che aveva visitato la vittima. E ancora, dai pm è arrivato l'incarico al medico legale Francesco Ventura di eseguire l'autopsia su Conte. Intanto, i colleghi del comando di polizia locale di Santa Margherita Ligure hanno avviato una raccolta fondi per le figlie di Francesco. La raccolta avverrà direttamente tramite iban bancario dedicato presso la Banca Passadore IBAN IT60C0333232100000002810482 con causale "in memoria di Francesco CONTE". Come detto, la tragedia ha sconvolto il piccolo comune ligure.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.