Selvaggia Lucarelli, video-choc da Dubai: "Sputi su ascensori e maniglie". La vergogna dei ragazzi italiani positivi

Sono circa 300 gli studenti italiani bloccati a Dubai dopo che quasi 200 di loro sono risultati positivi al tampone. I ragazzi si trovavano lì per una vacanza studio organizzata dall'Inps in collaborazione con Accademia Britannica, tour operator specializzato nel turismo studentesco in Italia e all'Estero. Adesso vengono fuori dei dettagli raccapriccianti raccontati da Selvaggia Lucarelli su Tpi. La giornalista ha sentito uno degli studenti in quarantena, che le ha raccontato: "Purtroppo mentre eravamo a fare delle escursioni alcuni ragazzi già risultati positivi e rimasti nel residence sono usciti dalle camere e si sono messi a sputare sui tavoli delle sale comuni, sulle maniglie delle porte, sui tasti dell’ascensore”. Questo sarebbe, insomma, il motivo dell'aumento vertiginoso dei casi, ora saliti a 200.

Quando la Lucarelli ha chiesto al ragazzo come potesse sostenere una simile teoria, lui ha risposto: "Esistono dei video della sorveglianza interna del residence in cui alloggiamo. I video sono stati girati alle famiglie dei ragazzi, così ci hanno detto". Aggiungendo che il tutto gli è stato riferito dal responsabile del viaggio studio. Un altro studente sentito dalla giornalista ha confermato tutto e ha aggiunto che "si sta procedendo a denunciarli”. Quando, però, Selvaggia ha provato a contattare Giuseppe Diana, uno degli organizzatori, ora a Dubai con i ragazzi, non ci sarebbe stata nessuna risposta.

No comment anche da parte di un'altra organizzatrice. "Sento Gloria Di Stefano alla quale chiedo chiarimenti dicendole che mi avrebbe potuta contattare per replicare. Mi ringrazia, ma si rifiuta di commentare la vicenda", scrive infine la Lucarelli.

