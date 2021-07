Coronavirus, il bollettino del 18 luglio: contagi e ricoveri in crescita. La variante Delta mette paura

18 luglio 2021 a

Salgono ancora anche se di poco i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore: sono 3.127 secondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri 17 luglio erano stati 3.121. Sono 3 i decessi, contro i 13 del 17 luglio. E ancora: sono 165.269 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 244.797. Con il diffondersi della variante Delta, il tasso di positività è dell'1,9 per cento, in aumento rispetto all'1,3 per cento di ieri (più 0,6 per cento).

Sono 156 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 6 nel saldo tra entrate e uscite, dato che torna a scendere dopo tre giorni consecutivi di risalita. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 3 (ieri 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.136, quindi 25 in più rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.287.458, i morti 127.867. I dimessi ed i guariti sono invece 4.113.478, con un incremento di 501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 46.113, in aumento di 2.622 unità nelle ultime 24 ore. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 44.821 ( più 2.603).

