Vittorio Feltri e "il peso del mattone". Crisi, tasse e investimenti, il confronto su RPL - Radio Padania

La casa, bene rifugio per eccellenza degli Italiani, solida certezza sulla quale la generazione reduce dalla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale seppe ricostruire il Paese. Creando, con disciplina, sacrificio e impegno, i presupposti per la rinascita del boom economico.

Quale situazione oggi per il settore? Eufemisticamente non rosea, data l'astronomica imposizione fiscale, i mille cavilli, la burocrazia elefantiaca, e uno Stato che troppo spesso viene percepito dai Risparmiatori come nemico e vessatore.

Di questo si disserterà quest'oggi dalle 12 alle 13 durante Alto mare, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da Sara Garino su RPL-La Tua Radio (Radio Padania). Interverranno l'Avvocato Giorgio Spaziani Testa, Presidente Nazionale di Confedilizia, nonché l'Onorevole Massimo Bitonci, deputato della Lega e Membro della Commissione Bilancio. Con la preziosa introduzione di Vittorio Feltri, fondatore e direttore editoriale di Libero. "Tutto il peso del mattone": come intervenire?

