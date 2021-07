Green pass, una dose di vaccino per andare al ristorante e doppia per gli eventi affollati: il certificato allo studio del governo

20 luglio 2021 a

Green pass con una sola dose di vaccino per i ristoranti, Green pass con doppia dose per i luoghi più affollati, stadi, concerti, convegni, palestre. Il certificato verde potrebbe essere strutturato su due livelli, stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Una decisione verrà presa dalla cabina di regia, anche se sarà comunque previsto un pass con doppia dose in tutte le aree in cui la circolazione del virus è maggiore. L'obiettivo del governo, infatti, è lasciare l'Italia in zona bianca almeno fino al 15 agosto. Ecco perché si stanno studiando delle misure che possano contribuire a frenare la corsa della variante Delta. Immunizzazione in testa.

Il decreto sulla certificazione verde, comunque, dovrebbe entrare in vigore entro il 26 luglio. Ma nel frattempo si pensa anche di prorogare di altri tre mesi lo stato di emergenza, la cui scadenza al momento è fissata per il 31 luglio. Nella maggioranza di governo si discute animatamente, visto che ci sono orientamenti molto diversi tra loro. Il leader della Lega Matteo Salvini, per esempio, ha detto di essere d'accordo col Green pass per "entrare in posti affollati, ma non per andare a mangiare la pizza".

L'obiettivo dell'esecutivo sarebbe anche quello di non penalizzare chi ha già fatto la prima dose di vaccino oppure l’ha prenotata ma potrebbe decidere di rinunciare, visto che non tutte le Regioni prevedono la possibilità di effettuare il richiamo in vacanza.

