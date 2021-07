Variante Delta, indiscrezione dal CdM: "Stato di emergenza prorogato fino a dicembre". Cosa preoccupa veramente Draghi e Speranza

21 luglio 2021 a

a

a

Quasi due anni in stato di emergenza. Che la situazione sul Coronavirus sia ancora grave lo testimonia l'indiscrezione fatta filtrare da fonti del governo. Secondo il Corriere della Sera, sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi ci sarà la proroga dello stato d'emergenza fino a dicembre (scade il 31 luglio), mentre non si dovrebbe parlare né di scuola né di eventi sportivi. Verrà invece elaborato il decreto con i nuovi parametri di rischio e la disciplina del Geen pass. Nel primo caso, la zona gialla dovrebbe scattare nel caso venga occupato il 5% dei posti letto in terapia intensiva e il 10% di quelli dei reparti ordinari. Sul Green pass si parla di un lasciapassare a due velocità: per entrare in un ristorante al chiuso basterà dimostrare di avere ricevuto almeno una dose del vaccino, per discoteche e grandi eventi ne occorreranno due.

Green pass, ecco quando sarà obbligatorio. Indiscreto sulle proposte (con nuove limitazioni) delle Regioni



Come detto invece dovrebbe restare fuori l'obbligo vaccinale per i professori, il tema che più divide la maggioranza e che a differenza del Green pass non ha ancora permesso di trovare una mediazione. Smentito dunque il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che aveva assicurato la discussione in Cdm.

Video su questo argomento "I No vax come evasori fiscali". Coronavirus e Variante Delta, conseguenze estreme per gli italiani?

L'Italia non uscirà dunque dalla spirale dell'emergenza in cui è entrata a marzo 2020 per molti altri mesi. Questo perché da un lato preoccupa la frenata delle vaccinazioni, che lascia il campo alle varianti del virus, a cominciare dalla variante Delta. "E più il virus circola - ad esempio per una copertura vaccinale non ottimale in tutte le fasce di età e/o per il non rispetto delle restrizioni - maggiore è il rischio che il virus venga trasmesso a soggetti a rischio di malattia severa anche se vaccinati", ammonisce l'Istituto superiore di sanità. Dall'altro non rassicura del tutto il bollettino, che ha registrato un aumento dei positivi nelle ultime 24 ore: 3.558 contro i 2.072 di lunedì. Scende invece il tasso di positività, dal 2,3% del weekend all'1,6 per cento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.