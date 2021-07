Incidente mortale, scontro fra due Tir sulla A1 alle porte di Roma: una vittima. Caos traffico

21 luglio 2021 a

a

a

Un inferno. I testimoni dell'incidente accaduto tra due mezzi pesanti sull'autostrada A1 in direzione nord, all'altezza dello svincolo di Castelnuovo di Porto e Settebagni, descrivono così quello che è successo oggi pomeriggio sulla Autostrada del Sole. A scontrarsi un camion e un tir. In seguito all’incidente il tir ha preso fuoco e le fiamme si sono estese anche al camion tamponato. I due mezzi si sono così scontrati e uno dei due autisti ha perso la vita. Da lontano è stata visibile per tutto il pomeriggio una alta colonna di fumo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti numerosi mezzi vigili del fuoco e polizia stradale.

Il traffico su quel tratto dell'autostrada è rimasto in tilt, bloccato in tutti e due i sensi di marcia, con obbligo di uscita a Settebagni, a nord di Roma. A lungo si è viaggiato a 10 chilometri orari di velocità. Intorno alle 18.50 si è tornati alla normalità dopo due ore di paura e panico. E' stato poi anche bloccato quel tratto dell'Autostrada del Sole. Da verificare ora eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti.

L'incidente è avvenuto sulla Diramazione Roma Nord verso l'A1 Milano-Napoli, proprio fra Settebagni e Castelnuovo di Porto. Per consentire l'intervento dei soccorritori il tratto della Diramazione Roma Nord dove è avvenuto lo scontro è stato poi chiuso al traffico all'altezza del chilometro 17. Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso, è stato anche bloccato il traffico in direzione del Grande Raccordo Anulare. Inevitabili i risentimenti alla circolazione stradale con traffico congestionato e chilometri di code. La circolazione è poi tornata alla normalità in serata senza particolari ripercussioni, la carreggiata liberata e i mezzi incidentati sono stati rimossi. Un mese fa, il 23 giugno, due persone rimasero ferite, proprio all'uscita della A1 per Settebagni in direzione Roma, dopo un tamponamento che vide coinvolti tre autotreni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.