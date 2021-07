Green pass, c'è la bozza del nuovo decreto: obbligatorio per bar e ristoranti al chiuso

22 luglio 2021 a

a

a

Dalla cabina di regia con il premier Mario Draghi arriva la bozza del nuovo decreto con le prime conferme: dal 5 agosto il green pass sarà obbligatorio con una dose di vaccino nei ristoranti al chiuso e nei locali dove si consuma al tavolo, così come al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco e partecipazione a concorsi. Mentre le discoteche rimangono ancora chiuse. Dopo il via libera il testo passerà al consiglio dei ministri che dovrà approvarlo per farlo entrare in vigore già domani, 23 luglio.

LOCALI AL CHIUSO:

Nei ristoranti e nei bar al chiuso se si consuma al tavolo sarà obbligatorio presentare la certificazione verde per clienti e lavoratori.

NUOVI PARAMETRI PER LE REGIONI:

Per passare a zona gialla il riferimento sarà avere almeno il 10 per cento dei posti occupati in terapia intensiva e il 15 in area medica. Diverso per l'arancione che scatta con il 20 per cento dei posti in terapia intensiva e il 30 in area medica. Per la rossa invece rispettivamente 30 e 40.

TAMPONI:

Per ottenere il green pass con il tampone l'idea è quella di diminuire il costo dei test con prezzi calmierati soprattutto per i ragazzini e per persone che non possono vaccinarsi per motivi di salute.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.